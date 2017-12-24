Додон заявил о намерении радикалов поставить вопрос о выходе Молдавии из СНГ

Радикально настроенные депутаты проевропейской коалиции в парламенте Молдавии собираются поставить вопрос о выходе страны из Содружества независимых государств (СНГ). С таким заявлением выступил глава государства Игорь Додон.

«Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ», — приводит ТАСС слова президента.

Глава государства назвал этот шаг «неприемлемым». По его мнению, выход из СНГ «нанесет удар по интересам всего молдавского народа». Додон пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы не допустить этого.

Президент отметил, что встретится с премьером и спикером парламента Молдавии и выяснит, как они видят двусторонние отношения с Россией в следующем году.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Одно из основных обещаний его предвыборной программы — восстановление стратегического партнерства с Россией. В частности, Додон обещал вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в сфере энергетики.