Прямой эфир

Додон заявил о намерении радикалов поставить вопрос о выходе Молдавии из СНГ

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радикально настроенные депутаты проевропейской коалиции в парламенте Молдавии собираются поставить вопрос о выходе страны из Содружества независимых государств (СНГ). С таким заявлением выступил глава государства Игорь Додон.

«Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ», — приводит ТАСС слова президента.

Глава государства назвал этот шаг «неприемлемым». По его мнению, выход из СНГ «нанесет удар по интересам всего молдавского народа». Додон пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы не допустить этого.

Президент отметил, что встретится с премьером и спикером парламента Молдавии и выяснит, как они видят двусторонние отношения с Россией в следующем году.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Одно из основных обещаний его предвыборной программы — восстановление стратегического партнерства с Россией. В частности, Додон обещал вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в сфере энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Додон заявил, что Молдавия не выживет без России
Додон продолжит противодействовать планам правительства расширять сотрудничество с НАТО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017