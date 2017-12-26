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В состав инициативной группы по выдвижению Путина вошли 20 крымчан

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В состав инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года вошли 10 жителей Крыма и 10 человек из Севастополя, сообщает РЕН ТВ.

Всего в группу вошли 600 представителей всех субъектов РФ, в частности, от партий «Справедливая Россия», Трудовая партия, «Гражданская платформа», «Патриоты России», единороссы и семь участников движения Putin Team, организованного хоккеистом Александром Овечкиным.

Инициативная группа по выдвижению Путина была создана 19 декабря по предложению главы общественного движения «Волонтеры победы» Ольги Амельченковой и сопредседателя центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислава Говорухина.

26 декабря прошло собрание группы, на котором ее участники поддержали самовыдвижение Путина на выборах главы государства.

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