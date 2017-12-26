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Путин поручил обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе выборов главы государства в 2018 году организовать интернет-трансляции в режиме реального времени с избирательных участков в России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, транслировать будут подсчет голосов избирателей и работу территориальных избирательных комиссий.

На эти цели из бюджета выделят не менее 75 млн рублей в 2017 году и 2,72 млрд рублей в 2018 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин подписал закон, который позволяет членам Общественной палаты РФ быть наблюдателями на выборах и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Вместе с тем украинские наблюдатели на выборы президента РФ приглашены не будут.

По решению Совета Федерации выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

На данный момент ЦИК зарегистрировала от 20 партий и 25 самовыдвиженцев, желающих принять участие в выборах. 

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