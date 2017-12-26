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ЦИК не будет приглашать наблюдателей от Украины на выборы президента РФ

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей
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Центризбирком России не будет приглашать украинских наблюдателей на выборы президента РФ 18 марта.

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально», — приводит ее слова ТАСС.

Памфилова затруднилась ответить на вопрос о возможности голосования находящихся на Украине граждан РФ.

«Не могу ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИДа. Я не знаю, кто сейчас может ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам ситуации, которая сложилась на Украине», — сказала она.

По мнению председателя ЦИК, наиболее вероятный вариант голосования россиян, проживающих на Украине, состоит в том, чтобы приехать проголосовать в приграничные российские города.

18 декабря Памфилова дала команду на включение отсчета обратного времени до выборов президента России. По ее словам, вся система избирательных комиссий РФ, включая Центризбирком готова к проведению президентских выборов «на должном уровне».

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