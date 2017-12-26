ЦИК не будет приглашать наблюдателей от Украины на выборы президента РФ
Центризбирком России не будет приглашать украинских наблюдателей на выборы президента РФ 18 марта.
Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально», — приводит ее слова ТАСС.
Памфилова затруднилась ответить на вопрос о возможности голосования находящихся на Украине граждан РФ.
«Не могу ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИДа. Я не знаю, кто сейчас может ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам ситуации, которая сложилась на Украине», — сказала она.
По мнению председателя ЦИК, наиболее вероятный вариант голосования россиян, проживающих на Украине, состоит в том, чтобы приехать проголосовать в приграничные российские города.
18 декабря Памфилова дала команду на включение отсчета обратного времени до выборов президента России. По ее словам, вся система избирательных комиссий РФ, включая Центризбирком готова к проведению президентских выборов «на должном уровне».