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В состав инициативной группы по выдвижению Путина войдут 29 сенаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В состав инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году войдут 29 сенаторов, в том числе Андрей Турчак, Константин Косачев, Андрей Клишас и Алексей Пушков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Инициативная группа по выдвижению Путина была создана 19 декабря. Ее инициаторами стали руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова и сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислав Говорухин. Центризбирком России получил уведомление о проведении 26 декабря собрания группы.

Портал iz.ru писал о том, что Владимир Путин не планирует присутствовать на собрании инициативной группы.

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