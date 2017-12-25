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Путин не будет присутствовать на собрании инициативной группы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Владимир Путин не планирует присутствовать на собрании инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты, которое состоится 26 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, в планах у президента нет», — сказал журналистам Песков.

Авторами идеи создания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году стали руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова и сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислав Говорухин. Сообщалось о том, что в ее состав также войдут представители ОНФ, «Единой России» и других партий, а также добровольческих и волонтерских организаций и всех общественных групп, «которые поддерживают Путина и его курс».

Портал iz.ru писал о том, что «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата. Члены партии войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России

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