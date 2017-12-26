Число желающих участвовать в выборах президента России возросло до 45

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что число желающих принять участие в президентских выборах 2018 года возросло до 45 человек.

Об этом сообщил представитель ЦИК Евгений Шевченко.

«На сегодняшний день в ЦИК поступили уведомления от 20 партий и 25 кандидатов, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения», — цитирует его слова ТАСС.

Он также отметил, что уже полностью прошли процедуру выдвижения четыре кандидата: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Они уже могут начать предвыборную агитацию.

По состоянию на 25 декабря ЦИК получила от 18 партий и 25 самовыдвиженцев уведомления о желании участвовать в президентских выборах 2018 года.