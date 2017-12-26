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Лидер Монархической партии РФ подал документы для участия в выборах

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Лидер Монархической партии России миллионер Антон Баков подал в ЦИК документы для выдвижения на президентские выборы РФ 2018 года, сообщает ТАСС.

Решение о его участии было принято на партийном съезде 23 декабря.

Монархическая партия РФ — первая допущенная к выборам партия монархического толка. Ее цель — установление в России конституционной монархии «мирным, конституционным путем, с соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом соответствии с действующим законодательством».

В феврале стало известно, что Баков и его жена Мария планировали вложить $350 млн в экономику Кирибати, взяв в аренду три необитаемых острова: Молден, Старбак и Миллениум. На этих островах они намеревались возродить «империю Романовых»: построить солнечные электростанции, морские порты, опреснительные установки, школы, больницы и даже университет Российской империи.

Помимо руководства партией Антон Баков был депутатом Госдумы IV созыва и участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 году и выборах губернатора Свердловской области в 2003 году, где оба раза занял второе место. Также он известен по проекту виртуального государства «Российская империя», которое в 2014 году было преобразовано в Суверенное Государство Императорский Престол.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦИК уже зарегистрировала кандидатов от 20 партий и 25 самовыдвиженцев, желающих принять участие в выборах. 

Уже полностью прошли процедуру выдвижения лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Также ЦИК разрешила собирать подписи в свою поддержку и телеведущей Ксении Собчак.

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