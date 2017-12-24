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Монархическая партия выдвинула в президенты России Антона Бакова

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Антон Баков намерен принять участие в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Его кандидатуру выдвинула Монархическая партия страны.

Съезд партии прошел в Екатеринбурге в субботу, 23 декабря. По словам Бакова, его выдвинули 45 из 45 представителей региональных отделений.

На съезде не присутствовал лишь представитель московского областного отделения, передает «РИА Новости».

Ранее о намерении участвовать в выборах заявляли действующий президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и многие другие.

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