Монархическая партия выдвинула в президенты России Антона Бакова

Антон Баков намерен принять участие в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Его кандидатуру выдвинула Монархическая партия страны.

Съезд партии прошел в Екатеринбурге в субботу, 23 декабря. По словам Бакова, его выдвинули 45 из 45 представителей региональных отделений.

На съезде не присутствовал лишь представитель московского областного отделения, передает «РИА Новости».

Ранее о намерении участвовать в выборах заявляли действующий президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и многие другие.