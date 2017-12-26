ЦИК разрешил Собчак начать сбор подписей в свою поддержку

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. Таким образом, комиссия дала зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в ее поддержку.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда», — говорится в принятом постановлении ЦИК, передает «РИА Новости».

Ранее в ЦИК заявили, что число желающих принять участие в президентских выборах 2018 года возросло до 45 человек.

Уже полностью прошли процедуру выдвижения четыре кандидата: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель «Партии Роста» Борис Титов, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.