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В Совфеде назвали законным отказ ЦИК регистрировать Навального

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказ центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации Алексея Навального в качестве участника президентских выборов в 2018 году является законным. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«ЦИК действует строго в рамках действующего закона, у ЦИК нет никакого маневра в данном вопросе. Комиссия должна соблюдать закон», — цитирует «РИА Новости» Клишаса.

Сенатор отметил, российское законодательство соответствует «всем международным стандартам в части ограничения избирательных прав лиц, осужденных по уголовным статьям, в том числе и стандартам Совета Европы».

25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента из-за непогашенной судимости по тяжкой статье «Присвоение и растрата», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством, избираться в президенты не могут лица, осужденные за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие неснятую и непогашенную судимость за эти преступления на день голосования.

Решение об отказе Навальному было принято в ходе голосования избирательной комиссии в понедельник, на котором 12 членов ЦИК высказались против регистрации Алексея Навального.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Пресс-секретарь избирательной кампании Навального Руслан Шаведдинов сообщил о намерении обжаловать решение Центризбиркома.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин подаст документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на выборах главы государства.

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