Прямой эфир

Генштаб сообщил о подготовке террористов ИГ на военной базе США в Сирии

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США ведут подготовку террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на своей базе в сирийском Эт-Танфе. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Отмечается, что данная база США на территории в 55 км находится на границе Сирии, Иордании и Ирака.

«По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — цитирует генерала «Комсомольская правда».

Помимо этого, боевики были замечены в лагере Шаддади около базы США.

«Эти боевики — фактически ИГ, но после проведенной с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например, «Новая сирийская армия». Их задача — дестабилизировать обстановку», — рассказал Герасимов.

По его словам, из лагеря Шаддади около 400 боевиков отправились в Эт-Танф, после того как главные силы ИГ были разгромлены.

«По оценке Генштаба, около 750 боевиков сейчас находятся в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе», — отметил генерал.

При этом он подчеркнул, что Пентагон не может объяснить нахождение своей базы в Эт-Танфе после освобождения Сирии от ИГ.

«Пока ответы невразумительные. <...> Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. <...> Ясно, что там идет подготовка», — сказал Герасимов.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что США формируют «Армию севера Сирии», в которую войдут так называемые Силы демократической Сирии (СДС, оппозиционные властям Сирии отряды), курды и еще несколько разрозненных группировок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назарбаев поздравил Путина с успехом операции ВКС РФ в Сирии
Террористы сбили самолет сирийской армии в провинции Хама

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017