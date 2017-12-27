Генштаб сообщил о подготовке террористов ИГ на военной базе США в Сирии
США ведут подготовку террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на своей базе в сирийском Эт-Танфе. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Отмечается, что данная база США на территории в 55 км находится на границе Сирии, Иордании и Ирака.
«По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — цитирует генерала «Комсомольская правда».
Помимо этого, боевики были замечены в лагере Шаддади около базы США.
«Эти боевики — фактически ИГ, но после проведенной с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например, «Новая сирийская армия». Их задача — дестабилизировать обстановку», — рассказал Герасимов.
По его словам, из лагеря Шаддади около 400 боевиков отправились в Эт-Танф, после того как главные силы ИГ были разгромлены.
«По оценке Генштаба, около 750 боевиков сейчас находятся в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе», — отметил генерал.
При этом он подчеркнул, что Пентагон не может объяснить нахождение своей базы в Эт-Танфе после освобождения Сирии от ИГ.
«Пока ответы невразумительные. <...> Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. <...> Ясно, что там идет подготовка», — сказал Герасимов.
26 декабря портал iz.ru сообщил, что США формируют «Армию севера Сирии», в которую войдут так называемые Силы демократической Сирии (СДС, оппозиционные властям Сирии отряды), курды и еще несколько разрозненных группировок.