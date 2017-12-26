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СМИ узнали о формировании «Армии севера Сирии» при поддержке США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ammar Safarjalani
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Сосредоточенные на севере Сирии курды при поддержке возглавляемой США международной коалиции формируют «Армию севера Сирии», сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

В армию также войдут так называемые Силы демократической Сирии (СДС, оппозиционные властям Сирии отряды) и еще несколько разрозненных группировок.

Коалиция же предоставляет формированию техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев. Предполагается, что численность новой структуры составит около 100 тыс. человек.

Указывается, что главной целью новой армии станут защита и обеспечение безопасности границ севера страны, в частности городов Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж, Африн, а также некоторых районов около Ракки и северных частей провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны РФ обвинило США в формировании новой армии из остатков боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. По информации ведомства, в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов создаются новые вооруженные банды, именуемые «Новая сирийская армия».

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