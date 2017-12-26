Число сирийских беженцев в Ливане составляет менее 1 млн человек

Из Ливана в Сирию к концу 2017 года вернулись несколько тысяч человек. Таким образом, численность зарегистрированных сирийских беженцев в стране сократилась до 997 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального представителя Управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев Лизу Абу Халед.

«По данным на конец ноября, в Сирию вернулись 13,4 тыс. беженцев. Всего с 2011 по 2017 год Ливан покинули 49 тыс. сирийцев, которые переместились в другие страны», — пояснила Абу Халед.

После начала боевых действий в САР на территорию Ливана бежали более 1,5 млн человек. Как отмечал президент республики Мишель Аун, страна «не в состоянии более переносить социальные и экономические последствия присутствия сирийских беженцев на своей территории». При этом ливанское правительство отказалось присваивать сирийцам статус беженцев, объявив о нейтралитете в отношении кризиса в САР.

«Прекращение огня (введение зон деэскалации в САР) привело к восстановлению относительного мира в ряде районов Сирии. А также способствовало возвращению значительного количества внутренне перемещенных лиц и некоторого количества беженцев в свои дома. УВКБ ООН в этом году начало переоценку своих возможностей по проведению операции внутри Сирии», — добавила Абу-Халед.

Как ранее писал портал iz.ru, за 26 декабря в свои дома вернулись 458 сирийцев. Для возвращения беженцев были определены следующие населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд. Всего в декабре на родину возвратились 5 тыс. человек. В основном это женщины и дети.