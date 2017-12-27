Генштаб РФ рассчитывает на окончательный разгром «Джабхат ан-Нусры» в Сирии в 2018 году

Окончательный разгром «Джабхат ан-Нусры» в Сирии завершится в 2018 году.

Об этом заявил в среду, 27 декабря, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

«Там много самых разных формирований. Некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий, «Джабхат ан-Нусра» категорически против. Значит, их придется уничтожать», — цитирует его «Интерфакс».

Герасимов добавил, что боевики «Джабхат ан-Нусры» находятся в зонах дислокации.

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отступит в борьбе с терроризмом.

«Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — заявил глава государства.