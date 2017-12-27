Российская эскадра останется в Средиземном море

Российские боевые корабли будут на постоянной основе выполнять задачи в Средиземном море.

Об этом в среду, 27 декабря, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Никуда мы не уйдем. В Средиземноморье сейчас действует на постоянной основе наше штатное соединение кораблей», — цитирует его «Интерфакс».

Герасимов добавил, что подразделения российских кораблей были и до событий в Сирии.

Сейчас в составе эскадры 10 кораблей.

14 декабря корветы «Сообразительный» и «Бойкий», а также танкер Балтийского флота «Кола» завершили выполнение плановых задач в Средиземном море и Индийском океане. Отряд кораблей покинул Балтийск 14 октября, за это время кораблями пройдено более 20 тыс. морских миль.