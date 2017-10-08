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Корабль ВМФ РФ «Янтарь» вошел в Средиземное море

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Янтарь» пришло в Средиземное море. На Западе «Янтарь» считают разведывательным кораблем, напоминает «Интерфакс».

О том, что «Янтарь» пришел в Средиземное море, сообщили в воскресенье стамбульские сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор. Они отмечают, что российский секретный корабль в субботу вышел из Новороссийска, а порт Виктория в Канаде, указанный как пункт его назначения, является вымышленным.

Портал iz.ru ранее сообщил, что российские подводные лодки из акватории Средиземного моря в четверг нанесли удар десятью ракетами по позициям ИГ (организация запрещена в РФ).

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