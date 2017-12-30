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США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа медицинской эвакуации. Соответствующее обращение размещено на сайте госдепартамента.

«США приветствуют срочную и долгожданную медицинскую эвакуацию людей из Восточной Гуты в Сирии, которая прошла в последние 48 часов. Мы также выражаем нашу признательность гуманитарным и медицинским организациям за их неустанную работу», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «США по-прежнему чрезвычайно обеспокоены по поводу опасной ситуации в Восточной Гуте и продолжающейся необоснованной осады» правительственными войсками.

27 декабря началась эвакуация нуждающихся в медицинской помощи из Восточной Гуты в Дамаск. 29 декабря были освобождены пленные сирийских военнослужащих и мирные граждане, удерживаемые в заложниках в качестве живого щита. Люди переданы сотрудникам Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК). 42 человека были эвакуированы при помощи российских военных. По данным ООН, всего в Восточной Гуте находятся около 500 человек, которым необходима срочная медицинская помощь, сообщал портал iz.ru.

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