Пентагон признал нахождение боевиков в долине Евфрата в Сирии

Часть боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) скрываются в средней части долины реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Предположительно террористы скрываются на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США.

«Некоторые (боевики) сбежали. Так бывает во время войны. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — цитирует главу Пентагона «РИА Новости».

По его словам, сторонники ИГ вынуждены бежать.

«Мы уничтожаем их. Их столицей была Ракка, свои атаки они проводили через Манбидж. Этого больше нет. Табка, бывшая в оборонительном периметре Ракки, пала. Ракка была окружена и взята», –– добавил Мэттис.

13 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные добились победы над ИГ в Ираке и Сирии. В свою очередь в России напомнили американскому лидеру, что с начала операции США в Сирии в 2014 году, боевики контролировали 90% территории страны. В то время как после прихода российских военных удалось освободить всю Сирию.

При этом в Генштабе РФ отметили, что Пентагон не может объяснить нахождение военной базы США в сирийском Эт-Танфе после разгрома ИГ. По данным российских военных, на данной базе ведется подготовка боевиков ИГ.