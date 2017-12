В Сирии началась эвакуация нуждающихся в медпомощи из Восточной Гуты

В Сирии началась эвакуация нуждающихся в медицинской помощи из района Восточная Гута в Дамаск. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ООН, в Восточной Гуте находятся около 500 человек, которым необходима срочная медицинская помощь, среди них есть женщины и дети. Эвакуация жителей проводится Международным комитетом Красного креста (МККК) и сирийским Комитетом Красного полумесяца, представитель которого назвал процесс «результатом длительных переговоров». Свои слова он пояснять не стал.

Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz