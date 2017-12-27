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В Сирии началась эвакуация нуждающихся в медпомощи из Восточной Гуты

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar
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В Сирии началась эвакуация нуждающихся в медицинской помощи из района Восточная Гута в Дамаск. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ООН, в Восточной Гуте находятся около 500 человек, которым необходима срочная медицинская помощь, среди них есть женщины и дети. Эвакуация жителей проводится Международным комитетом Красного креста (МККК) и сирийским Комитетом Красного полумесяца, представитель которого назвал процесс «результатом длительных переговоров». Свои слова он пояснять не стал.

1 декабря госдеп США призывал Россию оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы допустить конвой с гуманитарным грузом в Восточную Гуту. Отмечалось, что ситуация в этом пригороде Дамаска является критической.  

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