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Пентагон назвал работающим канал связи между военными РФ и США в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в Сирии работает постоянно.

Об этом рассказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Канал связи между нами и российскими военными никогда не прекращал работу», — цитирует его «РИА Новости».

Мэттис добавил, что наличие разграничительной линии вдоль реки Евфрат поддерживается.

16 декабря Мэттис заявил, что в Пентагоне намерены разобраться со случаем сближения американского истребителя F-22 с российскими штурмовиками Су-25 в небе над Сирией.

Инцидент произошел 14 декабря. Американский самолет приблизился к двум российским истребителям, которые сопровождали гуманитарный конвой, и создал им помехи, выпустив тепловые ракеты-ловушки. После появления российского истребителя Су-35С американский самолет покинул зону сближения.

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