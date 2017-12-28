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Трамп назвал своей заслугой сокращение в девять раз территории ИГ

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что за его президентство территория ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии и Ираке сократилась в девять раз.

Глава Белого дома сообщил об этом в своем Twitter в среду, 28 декабря.

В подтверждение своих слов он привел выдержку из статьи газеты Washington Examiner, сообщает «РИА Новости».

Согласно данным американского издания, 20 января 35 тыс. боевиков ИГ занимали около 45000 кв. км территории в Сирии и Ираке, а сейчас их осталось не более тысячи на 5000 тыс. кв. км.

11 декабря по приказу президента России Владимира Путина российский военный контингент начал покидать Сирию. Российский лидер подчеркнул, что войска блестяще выполнили свою задачу по борьбе с террористами и возвращаются на родину с победой.

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