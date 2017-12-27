Трамп обсудит с премьером Норвегии вопросы безопасности

Американский лидер Дональд Трамп встретится с премьером Норвегии Эрно Сульбергом, переговоры состоятся 10 января в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что темой обсуждения Трампа и Сульберга станут вопросы безопасности и борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Политики затронут также вопросы двусторонних отношений и экономическое процветание.

Ранее сообщалось, что новую железнодорожную станцию около Стены Плача в Старом городе Иерусалима назовут в честь американского лидера Дональда Трампа.