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Трамп обсудит с премьером Норвегии вопросы безопасности

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Американский лидер Дональд Трамп встретится с премьером Норвегии Эрно Сульбергом, переговоры состоятся 10 января в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что темой обсуждения Трампа и Сульберга станут вопросы безопасности и борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Политики затронут также вопросы двусторонних отношений и экономическое процветание.

Ранее сообщалось, что новую железнодорожную станцию около Стены Плача в Старом городе Иерусалима назовут в честь американского лидера Дональда Трампа.

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