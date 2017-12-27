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Израиль назовет новую железнодорожную станцию именем Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Новую железнодорожную станцию около Стены плача в Старом городе Иерусалима распорядился построить глава минтранса Израиля Исраэль Кац. Станцию назовут в честь американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает ТАСС. Название станции — жест признательности, отмечается в заявлении пресс-службы министра транспорта Израиля.

«Я принял решение назвать станцию у главной святыни еврейского народа именем Дональда Трампа в знак признания вклада президента США в укрепление статуса нашей столицы и Израиля, за историческую «иерусалимскую декларацию», — говорится в документе.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства. Трамп объяснил свое решение «исторической справедливостью». Это заявление всколыхнуло общественность, вызвав волну протеста по всему миру и осуждение мировых держав.

В ООН отказались признавать Иерусалим столицей Израиля.

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