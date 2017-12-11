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Шум и ярость: массовые протесты палестинцев в Израиле

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Массовые протесты палестинцев продолжаются на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Уличные акции были спровоцированы заявлением Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей страны и переносе в город американского посольства
Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
Демонстранты несут раненного во время акций протеста в городе Хан-Юнис на Западном берегу реки Иордан
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Протестующие во время столкновений в Вифлееме на границе палестинской автономии
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Протестующий в поселении Бейт-Эль недалеко от Рамаллы
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Раненного израильскими солдатами палестинца несут в госпиталь в городе Газа
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Участник акции протеста в Вифлееме
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
По данным полиции Израиля, в протестах принимают участие около 7,5 тыс человек
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
По данным властей палестинской автономии, в акциях протеста уже пострадали более тысячи человек
Фото: РИА Новости/Иссам Аль-Римави
Демонстранты сжигают американский флаг во время акции протеста в Палестине
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Палестинец закрывает лицо от слезоточивого газа, распыленного полицией в городе Хеврон, Западный берег реки Иордан
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Столкновения в Вифлееме
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