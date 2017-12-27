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Боливия раскритиковала решение Гватемалы о переносе посольства в Иерусалим

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Oren Ziv
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Президент Боливии Эво Моралес подверг критике решение властей Гватемалы перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Это полнейшее издевательство над международным сообществом, правительство Гватемалы не признает резолюцию Ассамблеи ООН и решает перенести посольство в Иерусалим. Мы сожалеем, что некоторые правительства продают свое достоинство империи, чтобы не потерять крохи помощи от USAID [Агентства США по международному развитию]», — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива. 13 декабря состоялся чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сделать Иерусалим столицей Палестины. 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Вашингтона. Решение о переносе посольства власти Гватемалы приняли 25 декабря.  

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