Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму на первый взгляд кажется странным. Об этом политик заявил в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Ново-Огарево.

Лукашенко добавил, что Белоруссия солидарна с позицией РФ по Иерусалиму. «Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму», — цитирует его «РИА Новости». Президент Белоруссии добавил, что у него в голове, «честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима».

«Но решение с первого взгляда кажется несколько странным, нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой», — резюмировал он.

В начале декабря Трамп объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение. Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об отмене концерта певицы Lorde в Израиле
Почти половина американцев выступила против переноса посольства в Иерусалим

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017