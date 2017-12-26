Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму на первый взгляд кажется странным. Об этом политик заявил в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Ново-Огарево.

Лукашенко добавил, что Белоруссия солидарна с позицией РФ по Иерусалиму. «Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму», — цитирует его «РИА Новости». Президент Белоруссии добавил, что у него в голове, «честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима».

«Но решение с первого взгляда кажется несколько странным, нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой», — резюмировал он.

В начале декабря Трамп объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение. Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.