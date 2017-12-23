Почти половина американцев выступила против переноса посольства в Иерусалим

Телеканал CNN выяснил мнение американцев относительно решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город американское посольство.

Согласно опросу, действия администрации Белого дома поддержали 44% респондентов, 45% выступили против. Перенос посольства в Иерусалим одобрили лишь 36% опрошенных. Против выступили 49% американцев, передает «РИА Новости».

Две трети респондентов полагают, что США должны занимать нейтральную сторону в конфликте Израиля и Палестины. При этом 24% в споре поддерживают Израиль и лишь 2% — Палестину.

Опрос был проведен 14–17 декабря, в нем принял участие 1001 совершеннолетний американец.

Как писал портал iz.ru, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. В свою очередь, американская делегация наложила вето на документ.

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