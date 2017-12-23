Американский дипломат рассказал о последствиях решения по Иерусалиму

Постоянный непродуктивный «мирный процесс» и произраильская политика привели к тому, что США оказались изолированными в вопросах по Ближнему Востоку, заявил американский дипломат и бывший посол страны в Саудовской Аравии Час Фриман.

«Голосование ООН — это напоминание, что существует международное сообщество и оно, а не США, устанавливает международные законы», — приводит «РИА Новости» слова Фримана.

Как писал портал iz.ru, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Документ отвергает «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима».

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что США могут сократить финансовую поддержку стран, которые голосуют в ООН против их решений. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг резолюцию, назвав ООН домом лжи.

Подробнее о ситуации вокруг Иерусалима читайте в сюжете портала iz.ru.