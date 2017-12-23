Прямой эфир
Сюжет:

Американский дипломат рассказал о последствиях решения по Иерусалиму

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный непродуктивный «мирный процесс» и произраильская политика привели к тому, что США оказались изолированными в вопросах по Ближнему Востоку, заявил американский дипломат и бывший посол страны в Саудовской Аравии Час Фриман.

«Голосование ООН — это напоминание, что существует международное сообщество и оно, а не США, устанавливает международные законы», — приводит «РИА Новости» слова Фримана.

Как писал портал iz.ru, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Документ отвергает «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима».

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что США могут сократить финансовую поддержку стран, которые голосуют в ООН против их решений. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг резолюцию, назвав ООН домом лжи.

Подробнее о ситуации вокруг Иерусалима читайте в сюжете портала iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ обвинил США в давлении на ООН перед голосованием по Иерусалиму
США заявили о переносе посольства в Иерусалим, несмотря на решение ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017