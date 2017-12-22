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МИД РФ обвинил США в давлении на ООН перед голосованием по Иерусалиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям стран — членов ООН письма с угрозами перед голосованием Генассамблеи всемирной организации по Иерусалиму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство отметило, что процедуре голосования предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генассамблеи ООН. Соединенные Штаты угрожали представителям стран, которые проголосуют против признания Иерусалима столицей Израиля, сокращением финансовой помощи. 

«Соответствующие угрожающие письма рассылались представителям государств-членов постпредом США Хейли», приводит ТАСС слова из обращения МИД. 

Как сообщал портал iz.ru, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США по признанию Иерусалима столицей Израиля. 

Документ поддержали 128 государств, в том числе Россия. Против принятия резолюции высказались представители девяти стран.

Вашингтон заявил, что не отменит свое решение о статусе Иерусалима и переносе в город американского посольства из Тель-Авива несмотря на резолюцию ООН.

Вопрос о принадлежности Иерусалима является одним из основных в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть. 

Подробная информация о событиях, связанных с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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