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Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Brian Harris
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Полевые командиры террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) покинули лагерь беженцев в сирийской провинции Хасеке, куда были доставлены вертолетами США. Об этом сообщает агентство SANA.

29 декабря сообщалось, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из района Дейр-эз-Зора, где их преследовала сирийская армия, в лагерь беженцев Ас-Садд (720 км от Дамаска).

По данным агентства, те же боевики вылетели 30 декабря на американских вертолетах из лагеря в неизвестном направлении.

Также отмечается, что в ноябре в Ас-Садд прибыли на вертолетах 47 боевиков ИГ, в том числе несколько главарей террористов, среди которых были раненые.

Позже они сдались курдской группировке «Силы демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает международная коалиция с США во главе.

27 декабря Генштаб РФ заявил, что боевики присоединяются к вооруженным оппозиционным сирийскому правительству формированиям, которых активно поддерживают США.

«Эти боевики после проведенной с ними работы «перекрашиваются» и берут другие названия, например «Новая сирийская армия». Их задача — дестабилизировать обстановку», — рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее правительство Сирии направило в Совбез ООН протест, обвинив коалицию во главе с США в заключении сделок с ИГ и координировании с группировкой своих действий.

США в свою очередь все обвинения отрицают.

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