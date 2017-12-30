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США отвергли обвинения в поддержке террористов ИГ в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пентагон назвал абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ», –– цитирует «РИА Новости» официального представителя ведомства Ребекку Риберих.

27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии в Сирии и авиабазе ВКС России в Хмеймиме. Системы ПВО «Панцирь-С1» российских ВС ракеты перехватил и успешно отразил атаку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «срежессированной провокацией». Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь заявил, что без участия США данная атака была бы не возможна.

«Этому нет никаких подтверждений», –– добавила представитель Пентагона, отказавшись прокомментировать сам факт обстрела.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и высадили их в провинции Хасаке. Также по данным генштаба РФ, на военной базе США в Эт-Танфе может вестись подготовка боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии. США все обвинения отвергают.

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