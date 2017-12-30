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Два массовых захоронения жертв боевиков ИГ обнаружили возле сирийской Ракки

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Жители, вернувшиеся после освобождения сирийской армией селения Эль-Вави в окрестностях Ракки, обнаружили два захоронения жертв террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство САНА.

Общие могилы находятся в секторе Дебси-Афнан в 25 км к западу от провинциального центра Ракки, где базировались боевики.

По данным агентства, из захоронений извлечены десятки убитых. Прибывшая на место комиссия экспертов пытается идентифицировать личности погибших, среди которых есть как военнослужащие, так и мирные граждане.

Ранее крупные захоронения массовых убийств были обнарудены после освобождения Пальмиры.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что вооруженные формирования отпустили десятки заложников и пленных в Восточной Гуте. В эвакуации людей принимали участие российские военные.

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