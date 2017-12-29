Кадыров передал 15 т новогодних угощений военным в Сирии

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров дал поручение отправить тонны праздничных новогодних угощений российским военным в Сирию. 15 т подарков передали военнослужащим военной полиции.

Об этом Рамзан Кадыров написал на своей странице в Twitter.

«Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии», — рассказал Кадыров подписчикам. «По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 т самых изысканных яств. Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что белорусов и россиян, которых насильно удерживают в Ливии, необходимо вернуть на родину как можно скорее.