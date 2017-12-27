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Кадыров надеется на скорое освобождение российских пленников в Ливии

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Белорусов и россиян, которых насильно удерживают в Ливии, необходимо вернуть на родину как можно скорее, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, обращаясь к временному поверенному в делах Ливии в РФ Мустафе Абусаеду.

«Остальных граждан Белоруссии и России надо привезти после Нового года», — приводит его слова «РИА Новости».

Он выразил надежду, что пленников вывезут в ближайшее время.

Сегодня, 27 декабря, Кадыров встретился бывшими пленниками — врачами из Белоруссии Сергеем Здотой и его супругой Инной Бабуш. Они работали в Ливии с 2010 года, а осенью этого года у них закончился контракт с одним из медучреждений, где они работали. Их задержали вооруженные лица, связанные с хозяевами клиники, и отобрали документы, так что выехать из страны они не могли.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при участии прокуратуры Чечни удалось вернуть на родину 68 российских детей, вывезенных в зоны боевых действий за границей. 

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