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Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Блокировка аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook была связана с тем, что лидер республики попал в санкционный список США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США», — приводит телерадиокомпания «Мир» заявление пресс-службы. По словам представителей Facebook, у компании есть юридическое обязательство деактивировать такие аккаунты.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что действия компании в отношении аккаунтов Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram будут учтены и не останутся без внимания и ответа российский властей.

«Мы никого просить здесь не будем, выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации без нашего внимания и ответа не останутся», — цитирует Волина ТАСС.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров высказал похожее мнение. По его словам, скорее всего, соцсети «прекратили обслуживать отдельного клиента, который находится в санкционном списке», однако без официальной позиции «сложно сказать, что они имели в виду этими действиями».

Аккаунты Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря, напоминает BFM.RU. Роскомнадзор направил в связи с этим администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

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