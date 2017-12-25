Кадыров рассказал о новом аккаунте в Telegram для обратной связи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров зарегистрировал дополнительный аккаунт в мессенджере Telegram для обратной связи с подписчиками. Об этом он написал в своем канале в приложении.

«Мне неоднократно пересылали сообщения, и я сам некоторые читал у вас о том, что в Telegram есть один недостаток — невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать», — говорится в сообщении главы республики.

Кроме того, Рамзан Кадыров отметил, что желающие могут присылать ему личные сообщения в социальной сети Mylistory. О создании аккаунта в новой соцсети, которая тестируется в республике, глава Чечни сообщил 13 декабря из-за проблем с доступом к его страницам в Instagram и Facebook.