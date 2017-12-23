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Кадыров рассказал о новой чеченской соцсети после блокировки в Instagram

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Фото: ТАСС/БелТа/Николай Петров
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Новая социальная сеть Mylistory, которую сейчас тестируют в Чечне, будет запущена после Нового года. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, комментируя блокировку своего аккаунта в Instagram. 

«Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @ Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Кадыров отметил, что считает блокировку своей страницы в Instagram решением Белого дома, связанным с его попаданием в санкционный список минфина США. 

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме.
Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть», — написал Кадыров. 

Он уточнил, что продолжит общаться со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте», в Twitter и Telegram.

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