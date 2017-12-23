Спикер парламента Чечни закрыл Instagram из-за блокировки аккаунта Кадырова

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов скрыл от пользователей Instagram свой аккаунт после блокировки аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретет своего достойного хозяина», — приводит слова Даудова телеканал RT.

Напомним, в субботу утром профили Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram и Facebook оказались недоступны.

Власти Чечни считают, что сбой в работе аккаунта Кадырова не связан с техническими проблемами. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал блокировку аккаунтов Кадырова попыткой «лишить Россию правдивого голоса».

«Мы будем и дальше активно отстаивать интересы нашего государства всеми доступными способами, а если это необходимо, то, как уже говорил наш лидер, и на поле битвы», — сказал Умаров в комментарии «РИА Новости».

Напомним, 20 декабря минфин США обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». На этом основании Кадыров включен в «список Магнитского». Кроме того, в него попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.