Аккаунт Кадырова в Instagram оказался недоступен

Аккаунт в Instagram Рамзана Кадырова оказался недоступен. При попытке зайти на страницу политика соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».

Удалил ли Кадыров свою страницу или в работе соцсети произошел сбой, пока неизвестно, однако пользователи сервиса жаловались на неполадки.

Глава Чечни завел Instagram в 2013-м. Два года спустя он убрал свой аккаунт под замок, но позднее снова сделал учетную запись доступной для всех.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва применит принцип взаимности в ответ на санкции минфина США против главы Чечни Рамзана Кадырова и других четырех россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.