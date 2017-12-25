Песков прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова в соцсетях

В Кремле пока не обсуждается вопрос об ответных мерах в связи с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не обсуждается. Подобные действия вызывают обеспокоенность, и это не добавляет реноме этим социальным сетям», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вопросы есть. Все подлежит осмыслению», — добавил Песков.

Профили Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны утром 23 декабря.