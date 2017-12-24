Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram опасным прецедентом

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook является опасным прецедентом, который может вызвать ответные действия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он сравнил блокировку страниц Кадырова с действиями Вашингтона в отношении российского телеканала RT, который обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Володин заявил, что эти меры «посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию».

Он также отметил, что закрытие страниц главы Чечни последовало за внесением его в санкционный список минфина США и является проявлением «политики затыкания ртов».

«Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — приводит «РИА Новости» слова Володина.

Как сообщал портал iz.ru, все члены регионального парламента Республики Чечня ранее объявили, что покидают Instagram в ответ на блокировку Кадырова.