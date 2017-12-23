Парламент Чечни в полном составе покидает Instagram

Депутаты парламента Чечни решили удалить свои страницы в Instagram в ответ на блокировку аккаунта главы Республики Рамзана Кадырова в этой социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

«Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы Чечни Рамзана Кадырова», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как отмечает агентство, в состав парламента Чечни входит 41 депутат.

Ранее Кадыров прокомментировал блокировку своей страницы в Instagram. Он отметил, что считает случившееся инициативой Белого дома и подчеркнул, что блокировка последовала за внесением в санкционный список минфина США.