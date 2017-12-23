Instagram Кадырова подвергся кибератаке «по указке Госдепа США»

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram подвергся кибератаке.

По словам министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, эту «подлую диверсию» совершили «по указке Госдепа США».

«Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», всё логично ложится в канву событий», — приводит слова министра РБК.

Умаров добавил, что ведется работа по возвращению аккаунта.

Как сообщал портал iz.ru, 23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны.