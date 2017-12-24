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Чеченский Instagram обогнал в App Store популярные приложения

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Чеченская социальная сеть Mylistory обогнала Periscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в App Store.

Как стало известно СМИ, после того как туда «переселился» Рамзан Кадыров, количество скачиваний резко возросло. 

Глава Чечни пообещал, что чеченская социальная сеть Mylistory полноценно заработает после Нового года. Основной пик скачиваний пришелся на 23 декабря. 

Бесплатное приложение совместимо с iPhone, iPad и iPod touch, однако оно пока немного недоработано и недоступно для других платформ.

 Среди подписчиков соцсети подавляющее число — жители Чечни. Самыми популярными хэштегами пока стали «Кадыров», «Путин», «Чечня» и «Аллах».

Ранее портал iz.ru сообщал, что страницы Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram оказались заблокированы. По словам министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, эту «подлую диверсию» совершили «по указке Госдепа США».

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