Кадыров заявил о желании сдаться одного из «влиятельных командиров» в Сирии

Один из «влиятельных командиров», находившийся в Сирии, хотел сдаться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: «Где твоя шайка?». Говорит, уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

Тем временем, по данным одного из американских полковников, в Сирии и Ираке остаются порядка 1 тыс. боевиков ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). На их ликвидации сейчас сосредоточены силы коалиции во главе с США, добавил он.

Как указывает глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром группировки «Джебхат-ан-Нусра», которая получает поддержку извне.