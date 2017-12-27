Прямой эфир

Около 1 тыс. боевиков ИГ остаются в Сирии и Ираке

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 1 тыс. боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) остаются в Сирии и Ираке.

Информацию об этом распространил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон в среду, 27 декабря.

«По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков всё еще находятся в Ираке и Сирии», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что силы коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

6 декабря президент США Дональд Трамп и Генштаб РФ независимо друг от друга сообщили о фактическом освобождении Сирии и Ирака от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

При этом Трамп указал, что теперь США столкнулись с другой проблемой — террористы начали «расходиться по всем местам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генштаб заявил о бегстве боевиков ИГ в Ливию после поражения в Сирии
Генштаб сообщил о подготовке террористов ИГ на военной базе США в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017