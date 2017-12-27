Около 1 тыс. боевиков ИГ остаются в Сирии и Ираке

Около 1 тыс. боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) остаются в Сирии и Ираке.

Информацию об этом распространил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон в среду, 27 декабря.

«По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков всё еще находятся в Ираке и Сирии», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что силы коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

6 декабря президент США Дональд Трамп и Генштаб РФ независимо друг от друга сообщили о фактическом освобождении Сирии и Ирака от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

При этом Трамп указал, что теперь США столкнулись с другой проблемой — террористы начали «расходиться по всем местам».