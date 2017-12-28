Кадыров рассказал о поддержке пользователей соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его поддерживают тысячи пользователей соцсетей. Политик отметил, что и в будущем намерен «транслировать правду всеми доступными способами».

Об этом глава Чечни написал в своем канале в мессенджере Telegram. «Но нас не остановят — мы на правильном пути», — отметил он. По словам Кадырова, люди его поддерживают и получают обратную связь. «Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской Республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в «ВКонтакте», Mylistory, Twitter», — поделился Кадыров своими планами.

Ранее Кадыров назвал мышиной возней блокировку своего аккаунта в Facebook.

Аккаунты Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. Роскомнадзор направил в связи с этим администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список.