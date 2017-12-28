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Агрегатор авиабилетов занял страницу Кадырова в Facebook

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Интернет-адрес страницы в соцсети Facebook главы республики Чечни Рамзана Кадырова занял агрегатор авиабилетов. Агрегатор United Airline Network (UAN) предлагает билеты из Грозного в Москву и из Грозного в Берлин.

Первый пост по адресу facebook.com/rkadyrov95/ опубликован 24 декабря.

Аккаунты Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. Роскомнадзор направил в связи с этим администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления. 27 декабря в пресс-службе американской  соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни попаданием Кадырова в новые санкционные списки.

Сам глава Чечни назвал мышиной возней блокировку своего аккаунта в Facebook.

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