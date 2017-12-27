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Кадыров назвал мышиной возней блокировку своего аккаунта в Facebook

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с «Интерфаксом» прокомментировал блокировку своего профиля в социальной сети Facebook.

«Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или менее 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?» — поинтересовался политик.

Аккаунты Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. Роскомнадзор направил в связи с этим администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

27 декабря в пресс-службы соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список. По словам представителей Facebook, у компании есть юридическое обязательство деактивировать такие профили.

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